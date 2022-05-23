Коротко о себе:
Привет!
Меня зовут Павел и я верстальщик с Камчатки, мне 23 года и я люблю то чем занимаюсь. Отучился на газовика и понял, что это совсем не мое. Но потом нашел себя в верстке и влюбился в код. Знаю, что такое ответственность и порядочность, поэтому довожу свою работу до конца и не пропадаю на половине пути. Много обучался, практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.
Гарантия на верстку! Если возникают какие то ошибки после сдачи работы, которые не были замечены ранее, я бесплатно исправлю их.
РАБОТАЮ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!
Отвeтсвенность:
- Всегда довожу работу до конца
- Нет дибилизма с ограничением по количеству правок
- Готовность приступать сейчас
- Не нарушаю сроков
- Работаю без предоплаты
- Сопровождаю проект да же после его завершения
- Email: [email protected]
- Telegram: pavel
- Instagram: pavelsersnev
Род занятий:
-Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код!
-Верстка из PSD, Sketch, Figma, Zeplin
-Адаптивность, Отзывчивость
-CSS3, JS
-Обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет магазинов.
Технологии:
- HTML
-CSS
-SASS
-Flexbox
-Grid
-JS
-БЭМ
Портфолио:
https://www.weblancer.net/users/pavelsersnev/portfolio/
Связь:
- Email: [email protected]
- Telegram:pavel
- Instagram:pavelsersnev
Портфолио
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