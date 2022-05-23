Удобно, качественно и в срок. Верстка сайтов любой сложности.

Коротко о себе:

﻿Привет! ﻿

﻿Меня зовут Павел и я верстальщик с Камчатки, мне 23 года и я люблю то чем занимаюсь. Отучился на ﻿газовика и понял, что это совсем не мое. Но потом нашел себя в верстке и влюбился в код. Знаю, что такое ﻿ответственность и порядочность, поэтому довожу свою работу до конца и не пропадаю на половине пути. ﻿Много обучался, практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.

Гарантия на верстку! Если возникают какие то ошибки после сдачи работы, которые не были замечены ранее, я бесплатно исправлю их.

РАБОТАЮ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

Отвeтсвенность:

Всегда довожу работу до конца

Нет дибилизма с ограничением по количеству правок

Готовность приступать сейчас

Не нарушаю сроков

Работаю без предоплаты

Сопровождаю проект да же после его завершения

Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим.

Род занятий:

-Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код!

-Верстка из PSD, Sketch, Figma, Zeplin

-Адаптивность, Отзывчивость

-CSS3, JS

-Обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет магазинов.

Технологии:

- HTML

-CSS

-SASS

-Flexbox

-Grid

-JS

-БЭМ

Портфолио:

﻿https://www.weblancer.net/users/pavelsersnev/portfolio/

Связь: