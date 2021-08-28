pavenabokov

Виктор Набоков pavenabokov

 
35 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка интернет магазинов на 1с-Битрикс
Битрикс
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
f1x
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
$200
5 баллов
2 года назад
Доработка сайта на битрикс
Взялся за работу и пропал. Потеря времени.
Bryzgalov-v
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$15
10 баллов
2 года назад
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Наиприятнейшие впечатления от работы с Виктором. Выполнил задачу, за которую другие браться не хотели. Впредь по всем проектам на Битрикс только к нему, так как таких толковых специалистов на рынке труда очень мало. Удачи и дальнейших успехов на площадке! Ещё раз спасибо за проделанную работу.
Надеюсь и в будущем на этом портале у меня будут такие адекватные заказчики, Владимир, благодарю Вас за предоставленную работу. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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