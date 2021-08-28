Наиприятнейшие впечатления от работы с Виктором. Выполнил задачу, за которую другие браться не хотели. Впредь по всем проектам на Битрикс только к нему, так как таких толковых специалистов на рынке труда очень мало. Удачи и дальнейших успехов на площадке! Ещё раз спасибо за проделанную работу.