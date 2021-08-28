Разработка интернет магазинов на 1с-Битрикс
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$200
5 баллов
2 года назад
Взялся за работу и пропал. Потеря времени.
$15
10 баллов
2 года назад
Наиприятнейшие впечатления от работы с Виктором. Выполнил задачу, за которую другие браться не хотели. Впредь по всем проектам на Битрикс только к нему, так как таких толковых специалистов на рынке труда очень мало. Удачи и дальнейших успехов на площадке! Ещё раз спасибо за проделанную работу.
Ответный отзыв
Надеюсь и в будущем на этом портале у меня будут такие адекватные заказчики, Владимир, благодарю Вас за предоставленную работу. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.