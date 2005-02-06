pavlopavlo2005

Привет!Меня зовут Паша, мне 16 лет! Кажется что этого мало, но это не так. В свои 16 лет я прошёл курсы от WayUp "Веб-дизайнер Взрывной старт" и "Веб-дизайнер: счастливый билет в Таиланд"
Я помогу вам с дизайном сайтов, разработкой логотипа, рекламы, буклетов и тд.
Сотрудничаю с:Так же я сотрудничаю с студией разработки игр - DWWC
Портфолио:Behance --- www.behance.net/pavelfreel59d8
Работаю
- Веб-Дизайн - Я работаю в программе Figma, у вас будет доступ к проекту и вы в любой момент сможете посмотреть как продвигается ваш проект
- Логотип - Adobe Illustrator
- Буклеты, рекламы и тд. -Adobe Photoshop
Обращайтесь, помогу!
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