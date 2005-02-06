pavlopavlo2005

Павел pavlopavlo2005

 
18 летБеларусь/Брест
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Привет!

Меня зовут Паша, мне 16 лет! Кажется что этого мало, но это не так. В свои 16 лет я прошёл курсы от WayUp "Веб-дизайнер Взрывной старт" и "Веб-дизайнер: счастливый билет в Таиланд"

Я помогу вам с дизайном сайтов, разработкой логотипа, рекламы, буклетов и тд.

Сотрудничаю с:

Так же я сотрудничаю с студией разработки игр - DWWC

Портфолио:

Behance --- www.behance.net/pavelfreel59d8

Работаю

  • Веб-Дизайн - Я работаю в программе Figma, у вас будет доступ к проекту и вы в любой момент сможете посмотреть как продвигается ваш проект
  • Логотип - Adobe Illustrator
  • Буклеты, рекламы и тд. -Adobe Photoshop

Обращайтесь, помогу!

Дизайн сайтаFigmaIllustratorPhotoshop