pavlopavlo2005

Привет! Меня зовут Паша, мне 16 лет! Кажется что этого мало, но это не так. В свои 16 лет я прошёл курсы от WayUp "Веб-дизайнер Взрывной старт" и "Веб-дизайнер: счастливый билет в Таиланд"

Я помогу вам с дизайном сайтов, разработкой логотипа, рекламы, буклетов и тд.

Сотрудничаю с:

Так же я сотрудничаю с студией разработки игр -

Портфолио:

Работаю

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Веб-Дизайн - Я работаю в программе Figma, у вас будет доступ к проекту и вы в любой момент сможете посмотреть как продвигается ваш проект

- Я работаю в программе Figma, у вас будет доступ к проекту и вы в любой момент сможете посмотреть как продвигается ваш проект Логотип - Adobe Illustrator

Буклеты, рекламы и тд. -Adobe Photoshop

Обращайтесь, помогу!