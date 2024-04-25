Fulstack WebDev team
Привет! 👋 Мы - команда, специализирующаяся в разработке веб-приложений, мобильных приложений и различного программного обеспечения для бизнеса. В нашем составе:
Дизайнер UX/UI 🎨, создающий интуитивно понятные пользовательские интерфейсы.
WordPress Developer 🌐, воплощающий в жизнь мощные и гибкие веб-решения.
Python Developer 🐍, владеющий одним из самых востребованных языков программирования.
TS/JS Developer 🖥️, работающий с передовыми технологиями для создания динамичных и интерактивных приложений.
DevOps 👨💻, обеспечивающий надежность и эффективность наших проектов.
Мы готовы реализовать ваши идеи и задачи, привнося инновации и качество в каждый проект!
Мои контакты:
Телеграм: @pavlov_mh
Телефон: +48796228592
Портфолио
- Psymetricsнет просмотров
- Настройка отображения в поисковиках. Lagos Sushiнет просмотров
- WorkQuestнет просмотров
- PVLSнет просмотров