Fulstack WebDev team

Привет! 👋 Мы - команда, специализирующаяся в разработке веб-приложений, мобильных приложений и различного программного обеспечения для бизнеса. В нашем составе:

Дизайнер UX/UI 🎨, создающий интуитивно понятные пользовательские интерфейсы.

WordPress Developer 🌐, воплощающий в жизнь мощные и гибкие веб-решения.

Python Developer 🐍, владеющий одним из самых востребованных языков программирования.

TS/JS Developer 🖥️, работающий с передовыми технологиями для создания динамичных и интерактивных приложений.

DevOps 👨‍💻, обеспечивающий надежность и эффективность наших проектов.

Мы готовы реализовать ваши идеи и задачи, привнося инновации и качество в каждый проект!





Мои контакты:

Телеграм: @pavlov_mh

Телефон: +48796228592