pavlov_mh

Михаил Павлов pavlov_mh

 
23 года
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Fulstack WebDev team

Привет! 👋 Мы - команда, специализирующаяся в разработке веб-приложений, мобильных приложений и различного программного обеспечения для бизнеса. В нашем составе:

  • Дизайнер UX/UI 🎨, создающий интуитивно понятные пользовательские интерфейсы.

  • WordPress Developer 🌐, воплощающий в жизнь мощные и гибкие веб-решения.

  • Python Developer 🐍, владеющий одним из самых востребованных языков программирования.

  • TS/JS Developer 🖥️, работающий с передовыми технологиями для создания динамичных и интерактивных приложений.

  • DevOps 👨‍💻, обеспечивающий надежность и эффективность наших проектов.

Мы готовы реализовать ваши идеи и задачи, привнося инновации и качество в каждый проект!


Мои контакты:

Телеграм: @pavlov_mh

Телефон: +48796228592

Портфолио