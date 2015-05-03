pavlova211086

Анна pavlova211086

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Доброе время суток! Спасибо,что обратили внимание на мое портфолио!
Имею высшее юридическое образование.

  • Участвовала студенткой в написании научных работ. Член студенческого клуба"Фемида" 
  • Владею английским языком на среднем уровне
  • .Предпочитаю гуманитарные науки.Из хобби выделяю  изучение истории.
  • Обладаю хорошим мышлением,грамотной речью и отличным правописанием.
  •  К сожалению,свои работы не могу пока предложить  ,так как на пути к созданию своих блогов,статей,текстов.
  • За ранее благодарна за доверие,буду рада сотрудничать.E-mail; [email protected]

    Тарифный план: начальный

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    $0.5/час
    от $10от 1 дня
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