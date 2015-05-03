Доброе время суток! Спасибо,что обратили внимание на мое портфолио!
Имею высшее юридическое образование.
Участвовала студенткой в написании научных работ. Член студенческого клуба"Фемида" Владею английским языком на среднем уровне.Предпочитаю гуманитарные науки.Из хобби выделяю изучение истории.Обладаю хорошим мышлением,грамотной речью и отличным правописанием. К сожалению,свои работы не могу пока предложить ,так как на пути к созданию своих блогов,статей,текстов.За ранее благодарна за доверие,буду рада сотрудничать.E-mail; [email protected]
Тарифный план: начальный