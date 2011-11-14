Пишущий врач и научный сотрудник со знанием английского языка

Уважаемый заказчик! Если вы думаете о том, чтобы заказать у меня тексты, пропускайте следующие 4 абзаца и переходите к разделу под символами *****. Если вам нужен переводчик EN>RU с медицинским образованием и способностью к литературной обработке текста - читайте прямо отсюда.

Мой опыт работы удалённым переводчиком – чуть больше года (перевод популярных статей на медицинские темы). С английским языком работаю постоянно на протяжении последних двух лет (научные статьи и другая литература по вопросам здравоохранения). Уже год дистанционно обучаюсь на английском языке.

Какие переводы имеет смысл у меня заказывать?

- популярные статьи на медицинские темы – получите грамотный, интересный и понятный неспециалистам текст;

- результаты исследований по медицине и биологии – уместное использование биологических, медицинских и статистических терминов;

- медицинские тексты для сайтов (перевод-рерайт, элементы SEO) – подгонка перевода под необходимое количество символов, введение ключевых слов и т.д.;

- художественные и публицистические тексты – передам не только содержание, но и стилистику исходника.

Расценки на перевод (EN>RU) (оплата WebMoney):

от 3,5$ (от 100 рублей) за переводческую страницу (1800 знаков),

или от 2$ (от 60 рублей) за 1000 знаков

Объемы перевода:

в день - около 10 тыс. знаков (5 переводческих страниц)

в неделю - около 30 тыс. знаков (15 переводческих страниц)

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Что я пишу?

1) Продающие тексты, что подразумевает:

- выделение наиболее ярких преимуществ товара или предложения и их описание;

- составление удобного для чтения с экрана текста, который привлекает внимание.

С вашей стороны обязательно предоставление информации о товаре или предложении.

2) Информационные и технические статьи (глубокий рерайт)

3) Авторские статьи и эссе на тему медицины, здоровья, психологии

4) Художественную прозу

Мои расценки на текущий момент (тексты):

от 3$ (от 90 рублей) за 1000 знаков без пробелов

Объемы написания текстов:

не более 5 тыс. знаков в день