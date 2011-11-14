paxmet

Елена paxmet

 
41 годУкраина/Одесса
13 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Пишущий врач и научный сотрудник со знанием английского языка

Уважаемый заказчик! Если вы думаете о том, чтобы заказать у меня тексты, пропускайте следующие 4 абзаца и переходите к разделу под символами *****. Если вам нужен переводчик EN>RU с медицинским образованием и способностью к литературной обработке текста - читайте прямо отсюда.

Мой опыт работы удалённым переводчиком – чуть больше года (перевод популярных статей на медицинские темы). С английским языком работаю постоянно на протяжении последних двух лет (научные статьи и другая литература по вопросам здравоохранения). Уже год дистанционно обучаюсь на английском языке.

Какие переводы имеет смысл у меня заказывать?

- популярные статьи на медицинские темы – получите грамотный, интересный и понятный неспециалистам текст;

- результаты исследований по медицине и биологии – уместное использование биологических, медицинских и статистических терминов;

- медицинские тексты для сайтов (перевод-рерайт, элементы SEO) – подгонка перевода под необходимое количество символов, введение ключевых слов и т.д.;

- художественные и публицистические тексты – передам не только содержание, но и стилистику исходника.

Расценки на перевод (EN>RU) (оплата WebMoney):

от 3,5$ (от 100 рублей) за переводческую страницу (1800 знаков),

или от 2$ (от 60 рублей) за 1000 знаков

Объемы перевода:

в день - около 10 тыс. знаков (5 переводческих страниц)

в неделю - около 30 тыс. знаков (15 переводческих страниц)

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Что я пишу?

1) Продающие тексты, что подразумевает:

- выделение наиболее ярких преимуществ товара или предложения и их описание;

- составление удобного для чтения с экрана текста, который привлекает внимание.

С вашей стороны обязательно предоставление информации о товаре или предложении.

2) Информационные и технические статьи (глубокий рерайт)

3) Авторские статьи и эссе на тему медицины, здоровья, психологии

4) Художественную прозу

Мои расценки на текущий момент (тексты):

от 3$ (от 90 рублей) за 1000 знаков без пробелов

Объемы написания текстов:

не более 5 тыс. знаков в день

Тексты для сайта
Отзывы заказчиков
seonazarov
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
11 лет назад
Копирайтер для сайта
Очень понравилось качество работы. Елена грамотный и ответственный исполнитель. Спасибо.
Писала для Дмитрия тексты на сайт частной поликлиники. Сотрудничеством очень довольна. Понятное задание, приятная манера общение, своевременная оплата. Могу смело рекомендовать заказчика коллегам-копирайтерам.
Ответный отзыв
alimana
37 летКипр
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Перевод медицинских статей
Творческий грамотный подход Елены к выполнению задания не мог оставить меня равнодушной. Хочу еще! :)
Мне очень понравилось работать с Евгенией. Интересное задание, чётко расписанные требования, мгновенная реакция на любые вопросы, оперативная оплата - в общем, все плюсы заказчика, какие только можно придумать. Кроме того, очень приятный в общении человек. Если выпала возможность поработать с Евгенией, знайте, что вам повезло :)
Ответный отзыв
468468
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$3
10 баллов
12 лет назад
Автор статей
Отличная работа
Подробное ТЗ и доброжелательная, приятная манера общения. Рада сотрудничеству!
Ответный отзыв
zapsib
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
29 отзывов
$6
10 баллов
12 лет назад
Продающая статья по межкомнатным дверям benikom.ru
Отличная продающая статья про межкомнатные двери. Был рад сотрудничеству, Обязательно обращусь еще!
Спасибо за сотрудничество! Отличный заказчик - рекомендую!
Ответный отзыв
weblizard
Алексей 
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$18
10 баллов
12 лет назад
Нужен небольшой, но хороший текстик про зависть
Очень понравился стиль работы, все оперативно и качественно.
Все четко, честно и оперативно. Приятная и уважительная манера общения. Работать - удовольствие!
Ответный отзыв
Копирайтинг
3 отзыва
от $4
от 2 дней
#514
Переводы
1 отзыв
от $2
от 1 дня
#287
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $4
от 2 дней
#1706