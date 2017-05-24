ПОРТФОЛИО - https://www.behance.net/ptnprod
Здравствуйте, меня зовут Клюшин Павел, мне 22 года и я веб-дизайнер. Сделаю красивый, удобный и приятный сайт и логотип для Вас или Вашего бизнеса.
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
7 лет назад
Павел – отличный исполнитель, который оперативно, адекватно и качественно реагирует на правки и дополнения.
Ответный отзыв
Все на высшем уровне. Было приятно работать:)