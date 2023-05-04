2D didgital художник
Привет!
Меня зовут Полина, мне 24 года. Живу в городе Благовещенске, Республика Башкортостан.
Я новичок на портале weblancer. Рисую более 6 лет, занимаюсь разработкой персонажей для рекламы, книг, открыток, игр, реализовываю идеи заказчика.
Готова взяться за новое направление.
Инструменты: Photoshop
Обсуждаем работу, на этапе скетча оплачивается половина суммы, после завершения и утверждения оплачивается остальная часть. Бесплатные правки в работу до 5 шт.
Всегда делаю качественно и на совесть, ведь каждый завершенный проект идет в портфолио!
Готова обсудить все не только письменно, но и голосом - дискорд или скайп.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- 3D модель химеры1 просмотр
- Персонаж собака породы Борзая1 просмотр
- Фанарт к игре Genshin Impact1 просмотр