2D didgital художник

Привет!

Меня зовут Полина, мне 24 года. Живу в городе Благовещенске, Республика Башкортостан.

Я новичок на портале weblancer. Рисую более 6 лет, занимаюсь разработкой персонажей для рекламы, книг, открыток, игр, реализовываю идеи заказчика.

Готова взяться за новое направление.

Инструменты: Photoshop



Обсуждаем работу, на этапе скетча оплачивается половина суммы, после завершения и утверждения оплачивается остальная часть. Бесплатные правки в работу до 5 шт.

Всегда делаю качественно и на совесть, ведь каждый завершенный проект идет в портфолио!

Готова обсудить все не только письменно, но и голосом - дискорд или скайп.