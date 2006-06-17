pcnews

News PC pcnews

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Интеграция мерчант в онлайн шоп

    Требуется интегрировать мерчант (не вэбмоней) в онлайн шоп, получить данные из сессии, заполнить ими request и отправить на сервер, полученный ответ обработать как успешную сделку или нет. Пример скрипта который работает для мерчант: ##################################### ########################################## Задачу нужно решить ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Мелочь но важно

    Пример проблемы: http://www.pcnews.biz/data/tables.jpg между блоками справа в firefox всегда пробелы, их позиционирование происходит по левым блокам, нужно срочно решить, работы на 5 минут, жду предложения в приват пишите icq номер. Буду в онлайне.

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программист PHP-MySql

    Вакансия удаленной работы - программист с опытом работы и создания собственных скриптов используя связку PHP и MySql (по возможности Perl) для выполнение текущих заказов в нашей фирме по договоренной цене (для тех кто забыл русский ...

    PHPMySQLPerl
    Веб-программирование22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Решение проблемы с кодировками в MySql

    При обновлении MySql с версии 3.хх на 5.хх произошла следующая ошибка: - при дампе баз (через PhpMyAdmin или MySqlAdmin) выдается .sql (также и внутри архивов) в неизвестной кодировке (импортирование результата в MySqlAdmin не возможно, пишет - ...

    MySQL
    Настройка сервера/ПО7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Авотодозвон при обрыве звонка с мобильного

    День добрый всем, прошу помочь в решении небольшой задачи. Требуется создать просто автодозвон, (при обрыве звонка перезвонить) если можно по расписанию. Для решения данной задачи не обязательно создание нового по, возможно кто-то знает и даст уже существующие ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Промоутер сайтов

    $50

    Ищем интересные предложения по увеличению линков, ИЦ и Google Rank для совершенно различных тематически сайтов. ICQ: 166017926 Пометка: Промоутер сайтов С уважением, Валерий Александрович.

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Удаленный Linux администратор

    $50

    Ищем удаленного Linux администратора, OS Fedora Core 1, объем работ небольшой, требуется время от времени обновлять на Virtual Server-е - MySql, PHP, произвести настройку фаервола. Ждем от Вас профессионализма (без экспериментов иди потерь данных) и ...

    PHPMySQLLinux
    Настройка сервера/ПОнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • PHP / MySql программист (фрилансер)

    Будущее интернет агенство ищет для постоянного сотрудничества PHP / MySql фрилансеров. Если Вы можете качественно и оперативно работать (часто находитесь в онлайне), стоимость Ваших услуг доступна. Мы ждем от Вас - краткое предложение с указанием ...

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Регистратор

    $250

    Добрый день, в данный момент ищем сотрудника который имеет постоянный интернет, имеет опыт использования прокси, имеет представление о кукисах, умеет самостоятельно и ответственно работать. Занятость от 2 до 5ти часов в день, на фиксированой ставке, перспектива ...

    Поиск информации17 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Регистратор

    $300

    Суть проекта заключается в регистрации новых пользователей на указаных сайтах. Требуется знание прокси, кукис и желание работать. Научим, покажем. Оплата через банковский перевод по сети "Контакт" через 30 дней после проведенной работы. Это значит что ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    19 лет назад
Отзывы фрилансеров
vitalaw
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
17 лет назад
Интеграция мерчант в онлайн шоп
Только положительные впечатления от работы с таким заказчиком =) Всегда на связи, оплата своевременна! P.S. Странно что еще никто не оставлял отзывы...