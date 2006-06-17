День добрый всем, прошу помочь в решении небольшой задачи. Требуется создать просто автодозвон, (при обрыве звонка перезвонить) если можно по расписанию. Для решения данной задачи не обязательно создание нового по, возможно кто-то знает и даст уже существующие ...