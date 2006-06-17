Требуется интегрировать мерчант (не вэбмоней) в онлайн шоп, получить данные из сессии, заполнить ими request и отправить на сервер, полученный ответ обработать как успешную сделку или нет. Пример скрипта который работает для мерчант: ##################################### ########################################## Задачу нужно решить ...
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Пример проблемы: http://www.pcnews.biz/data/tables.jpg между блоками справа в firefox всегда пробелы, их позиционирование происходит по левым блокам, нужно срочно решить, работы на 5 минут, жду предложения в приват пишите icq номер. Буду в онлайне.HTML-верстка5 заявокЗакрыт17 лет назад
Вакансия удаленной работы - программист с опытом работы и создания собственных скриптов используя связку PHP и MySql (по возможности Perl) для выполнение текущих заказов в нашей фирме по договоренной цене (для тех кто забыл русский ...Веб-программирование22 заявкиЗакрыт17 лет назад
Ищу Администратора для Mac OS X Server, работа оплачивается по договоренности взависимости от задач.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Прошу помочь настроить MySql на кирилицу в Mac OS X, также есть и другие работы по Mac OS X. Прошу писать в ICQ 895100Настройка сервера/ПОнет заявокЗакрыт17 лет назад
При обновлении MySql с версии 3.хх на 5.хх произошла следующая ошибка: - при дампе баз (через PhpMyAdmin или MySqlAdmin) выдается .sql (также и внутри архивов) в неизвестной кодировке (импортирование результата в MySqlAdmin не возможно, пишет - ...Настройка сервера/ПО7 заявокЗакрыт17 лет назад
День добрый всем, прошу помочь в решении небольшой задачи. Требуется создать просто автодозвон, (при обрыве звонка перезвонить) если можно по расписанию. Для решения данной задачи не обязательно создание нового по, возможно кто-то знает и даст уже существующие ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Ищем интересные предложения по увеличению линков, ИЦ и Google Rank для совершенно различных тематически сайтов. ICQ: 166017926 Пометка: Промоутер сайтов С уважением, Валерий Александрович.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Ищем удаленного Linux администратора, OS Fedora Core 1, объем работ небольшой, требуется время от времени обновлять на Virtual Server-е - MySql, PHP, произвести настройку фаервола. Ждем от Вас профессионализма (без экспериментов иди потерь данных) и ...Настройка сервера/ПОнет заявокЗакрыт18 лет назад
Будущее интернет агенство ищет для постоянного сотрудничества PHP / MySql фрилансеров. Если Вы можете качественно и оперативно работать (часто находитесь в онлайне), стоимость Ваших услуг доступна. Мы ждем от Вас - краткое предложение с указанием ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Добрый день, в данный момент ищем сотрудника который имеет постоянный интернет, имеет опыт использования прокси, имеет представление о кукисах, умеет самостоятельно и ответственно работать. Занятость от 2 до 5ти часов в день, на фиксированой ставке, перспектива ...Поиск информации17 заявокЗакрыт18 лет назад
- $300
Суть проекта заключается в регистрации новых пользователей на указаных сайтах. Требуется знание прокси, кукис и желание работать. Научим, покажем. Оплата через банковский перевод по сети "Контакт" через 30 дней после проведенной работы. Это значит что ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт19 лет назад