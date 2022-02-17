Качественная вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом с использованием БЭМ, SCSS, CSS3/HTML5 и jQuery.
Моя цель - сделать мир Интернета ещё приятнее и удобнее!
Со мной удобно работать и мне важно чтобы клиент остался доволен!
Даю гарантию на верстку: в течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы или замечены позже, а затем отправляю Вам исправленную версию.
Есть возможность работать по договору (безнал).
Связь:
- E-mail: [email protected];
- Телеграм: peachferris;
- Skype: nika201515.
- готова приступить сразу же;
- всегда довожу дело до конца;
- не нарушаю сроков;
- даю консультации по Вашему макету;
- не беру предоплату*;
- всегда на связи.
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код;
- Верстаю из PSD, Figma, Zeplin;
- Адаптивность, отзывчивость, резиновая вёрстка;
- CSS3 анимация;
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, Flexbox, БЭМ.
Образование:
- Среднее техническое.
Портфолио:
- https://www.weblancer.net/users/peachferris/portfolio/
Связь:
- E-mail: [email protected];
- Телеграм: peachferris;
- Skype: nika201515.
Надеюсь на наше с Вами сотрудничество. Хорошего дня!
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