Дальше больше - дальше лучше

Качественная вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом с использованием БЭМ, SCSS, CSS3/HTML5 и jQuery.

Моя цель - сделать мир Интернета ещё приятнее и удобнее!

Со мной удобно работать и мне важно чтобы клиент остался доволен!

Даю гарантию на верстку: в течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы или замечены позже, а затем отправляю Вам исправленную версию.

Есть возможность работать по договору (безнал).

Связь:

- готова приступить сразу же;

- всегда довожу дело до конца;

- не нарушаю сроков;

- даю консультации по Вашему макету;

- не беру предоплату*;

- всегда на связи.

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код;

- Верстаю из PSD, Figma, Zeplin;

- Адаптивность, отзывчивость, резиновая вёрстка;

- CSS3 анимация;

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, Flexbox, БЭМ.

Образование:

- Среднее техническое.

Портфолио:

- https://www.weblancer.net/users/peachferris/portfolio/

Связь:

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком

Надеюсь на наше с Вами сотрудничество. Хорошего дня!