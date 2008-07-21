Копирайт, рерайт.
Исскуствовед по образованию,с радостью возьмусь за работу.
Хобби и частично основная работа - IT-продажи. Изучаю GNU/Linux.
Статьи, обзоры, рецензии, эссе на темы :
Прикладного искусства, литературы, кинематографа, фотографии;
Компьютерная техника ; ПК, ноутбуки, периферия и аксессуары;
Авторский копирайт различной тематики;
Наполнение web-проекта, сайта контентом, etc;
Высокий художественный и креативный уровень материала;
С уважением,
Роман Слипченко
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
1 отзыв
от $4
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга