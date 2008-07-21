peeeace

Роман peeeace

 
36 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Копирайт, рерайт.

Исскуствовед по образованию,с радостью возьмусь за работу.

Хобби и частично основная работа - IT-продажи. Изучаю GNU/Linux.

Статьи, обзоры, рецензии, эссе на темы :

Прикладного искусства, литературы, кинематографа, фотографии;

Компьютерная техника ; ПК, ноутбуки, периферия и аксессуары;

Авторский копирайт различной тематики;

Наполнение web-проекта, сайта контентом, etc;

Высокий художественный и креативный уровень материала;

С уважением,

Роман Слипченко

Linux
Отзывы заказчиков
ze_ta
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Нужен корреспондент
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Копирайтинг
1 отзыв
от $4
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга