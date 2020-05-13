Дизайнеры мир не украшают, а создают!
Вас приветствует молодая, креативная дизайн-студия "Пегас".
Мы предлагаем вам свои услуги по разработке :
-Логотипов
-Плакаты, постеры, буклеты, визитки, открытки, конверты и многое другое
-Коллажи, оформление книг, журналов и оформление любой полиграфии
-фирменный стиль.
Наше преимущество :
!Выбирая нас, вы получите высоко качественный продукт разработан Командой дизайнеров!
Будем рады вам помочь!
Портфолио
- Логотип для производcтва мёда105 просмотров
- Именной логотип105 просмотров
- Логотип для мебельной фирмы88 просмотров
- Логотип для магазина фейерверков91 просмотр
- Логотип для ЖК64 просмотра
- Логотип для ЖК62 просмотра