Дизайнеры мир не украшают, а создают!

Вас приветствует молодая, креативная дизайн-студия "Пегас".

Мы предлагаем вам свои услуги по разработке :

-Логотипов

-Плакаты, постеры, буклеты, визитки, открытки, конверты и многое другое

-Коллажи, оформление книг, журналов и оформление любой полиграфии

-фирменный стиль.

Наше преимущество :

!Выбирая нас, вы получите высоко качественный продукт разработан Командой дизайнеров!

Будем рады вам помочь!