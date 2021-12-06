Создаю современные и быстрые веб сайты

Работаю до полного утверждения, вношу правки в течение недели после сдачи проекта. Также могу сопровождать проект в дальнейшем, вносить любые правки и доработки на договорных условиях

Если в ваших макетах отсутствует представление проекта на мобильных и устройствах, и планшетах, я сам оформлю адаптив не привлекая дизайнера

Знания,навыки:

HTML5

CSS3

JavaScript, jQuery

SASS/SCSS

Flexbox

БЭМ

Pixel perfect

Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Responsive

Git

Figma, PSD, Avocode, Sketch, Zeplin, Adobe XD

Parallax scrolling

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

Иконочный шрифт