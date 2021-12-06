Павел Пилипенко pelmeshka96pelmeshka96
27 летРоссия/Новосибирск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создаю современные и быстрые веб сайты
Работаю до полного утверждения, вношу правки в течение недели после сдачи проекта. Также могу сопровождать проект в дальнейшем, вносить любые правки и доработки на договорных условиях
Если в ваших макетах отсутствует представление проекта на мобильных и устройствах, и планшетах, я сам оформлю адаптив не привлекая дизайнера
Знания,навыки:
- HTML5
- CSS3
- JavaScript, jQuery
- SASS/SCSS
- Flexbox
- БЭМ
- Pixel perfect
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Responsive
- Git
- Figma, PSD, Avocode, Sketch, Zeplin, Adobe XD
- Parallax scrolling
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
- Иконочный шрифт
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @pelmeshka10
- Яндекс Деньги (ЮMoney)
- На карту сбербанка
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Интернет Магазин37 просмотров
- Landing Page - Натяжные потолки31 просмотр
- Landing Page - Автомойка32 просмотра
- Landing Page - TopFood36 просмотров