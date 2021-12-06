pelmeshka96

Павел Пилипенко pelmeshka96

 
27 летРоссия/Новосибирск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создаю современные и быстрые веб сайты

Работаю до полного утверждения, вношу правки в течение недели после сдачи проекта. Также могу сопровождать проект в дальнейшем, вносить любые правки и доработки на договорных условиях

Если в ваших макетах отсутствует представление проекта на мобильных и устройствах, и планшетах, я сам оформлю адаптив не привлекая дизайнера

Знания,навыки:

  • HTML5
  • CSS3
  • JavaScript, jQuery
  • SASS/SCSS
  • Flexbox
  • БЭМ
  • Pixel perfect
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Responsive
  • Git
  • Figma, PSD, Avocode, Sketch, Zeplin, Adobe XD
  • Parallax scrolling
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
  • Иконочный шрифт
Связь:Оплата:

  • Яндекс Деньги (ЮMoney)
  • На карту сбербанка
JavascriptAndroidiOSFigmajQuerySCSSSASS
Портфолио