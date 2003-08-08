Графический художник и дизайнер и не только)

ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННО И В СРОК

моя цель-предоставить лучшую работу на рынке

ЧТО Я ДЕЛАЮ?

-логотип

-сертификаты

-презентации

-иллюстрации (обложки для книг например)

-обработки фотографии

-несложные анимации

-несложный монтаж видео

-портрет рисунок (для аватарки в соц. сети)

-открытки

-дизайн листовки, прайс-листа, плакаты, визитки

-стикеры для тг