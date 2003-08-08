Перизат Кадырова perchik_artperchik_art
20 летКиргизия/Бишкек
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Графический художник и дизайнер и не только)
ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННО И В СРОК
моя цель-предоставить лучшую работу на рынке
ЧТО Я ДЕЛАЮ?
-логотип
-сертификаты
-презентации
-иллюстрации (обложки для книг например)
-обработки фотографии
-несложные анимации
-несложный монтаж видео
-портрет рисунок (для аватарки в соц. сети)
-открытки
-дизайн листовки, прайс-листа, плакаты, визитки
-стикеры для тг
Портфолио
- Комикс40 просмотров
- Плакаты, календари, обложки37 просмотров
- Сертфикаты38 просмотров
- Креативные открытки47 просмотров
- Индивидуальные стикеры или арт портрет58 просмотров