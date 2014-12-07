РезюмеГашкина Екатерина МихайловнаДата рождения: 10.03.1987Семейное положение: не замужем, детей нетГород: НовосибирскТелефон: +7-923-223-70-87; +7-993-003-1-003 E-mail: [email protected]ОПЫТ РАБОТЫАпрель 2013 – настоящее время: ОАО «Ростелеком», Макрорегиональный филиал «Сибирь», коммерческий департамент мобильного бизнеса, ведущий экономист.Разработка и контроль исполнения бюджета мобильного бизнеса ОАО «Ростелеком» в Сибирском регионе.Планирование доходных и расходных статей бюджета на основе утвержденных КПЭ и маркетинговых данных, формирование натуральных показателей мобильного бизнеса.Контроль выполнения плановых коммерческих показателей, сбор и анализ оперативных данных по мобильному бизнесу, формирование прогнозов, подготовка предложений по корректировке отклонений.Формирование регулярной управленческой отчетности для Корпоративного центра, контроль соответствия отчетных данных внутренним процедурам и требованиям бухгалтерского учета.Подготовка инвестиционных проектов по развитию мобильного бизнеса в Сибирском регионе, составление технико-экономических обоснований.Сентябрь 2011 – апрель 2013: ОАО «Ростелеком», Макрорегиональный филиал «Сибирь», департамент инвестиций, ведущий экономист.Формирование и реализация консолидированного инвестиционного плана Макрорегионального филиала, в зоне ответственности 11 субъектов Сибирского региона.Координация работы профильных подразделений при составлении/корректировке инвестиционных планов.Проверка корректности расчетов инвестиционных кейсов с учетом оценки текущей рыночной ситуации, внесение инвестиционных кейсов в информационные системы («Comshare», OEBS Oracle).Согласование и защита инвестиционных кейсов в процессе утверждения инвестиционного плана, контроль исполнения инвестиционного бюджета Макрорегионального филиала.Формирование инвестиционных проектов уровня МРФ и филиалов, находящихся в зоне действия МРФ.Май 2008 – сентябрь 2011: Новосибирский филиал ОАО «Ростелеком», отдел экономики инвестиционных проектов, экономист. Разработка инвестиционных проектов по различным направлениям деятельности филиала, включая направления: строительство и модернизация сетей фиксированной связи, информационные технологии, административно-хозяйственная деятельность, приобретение объектов недвижимости и др. Защита инвестиционных проектов перед профильными подразделениями, курирующими инвестиционную деятельность региона, в случае необходимости внесение необходимых корректировок.Мониторинг исполнения инвестиционных проектов, отслеживание отклонений, инициирование соответствующих процедур по корректировке инвестиционного плана.Осуществление бюджетного контроля договоров, связанных с реализацией инвестиционного плана.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИОпыт работы с большим объемом различных данных в режиме многозадачности.Хорошее знание персонального компьютера и программного обеспечения (MS Office, Lotus Notes, OEBS Oracle), опыт работы с биллинговыми системами, CRM-системами.Опыт организации эффективного взаимодействия со смежными подразделениями в процессе решения производственных задач.Понимание специфики бизнес-процессов отдельных структурных единиц и предприятия в целом. ОБРАЗОВАНИЕ2008 г. – Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, диплом с отличием по специальности экономика и управление на предприятии (по отраслям).2005 г. – Диплом III степени за доклад на Межвузовской научной студенческой конференции «Интеллектуальный потенциал Сибири».2007 г. – Диплом за II место в межвузовском конкурсе «Молодой специалист рынка ценных бумаг».2012 г. – Курс повышения квалификации в Автономной некоммерческой организации «Морозовский учебный центр» по программе «Финансовый менеджмент».ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОкончила среднюю школу с золотой медалью.Иностранный язык: английский, средний уровень владения.Личные качества: аналитический склад ума, целеустремленность, хорошая обучаемость, усидчивость, коммуникабельность.