Графический и веб дизайнер

Меня зовут Анастасия, я веб-дизайнер и графический дизайнер. Моя цель - создать единый визуальный образ, который будет передавать ценности и философию вашего бренда.

Моя специальность:

- разработка логотипа;

- корпоративные стили;

- создание целевой страницы, веб-сайта и интернет-магазина на Тильде

Я сотрудничаю в основном с проектами в сфере малого и среднего бизнеса. Я работаю по встроенной системе, которая позволяет мне получать наиболее предсказуемые результаты для заказчика (бриф, информация на всех этапах работы). Я буду оказывать поддержку проекту даже после окончания работы.

В результате вы получите хорошо продуманный фирменный стиль и веб-сайт, которые привлекут больше новых клиентов для вашего бизнеса и помогут вам выйти на новый уровень.