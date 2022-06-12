Графически дизайнер

Привет! Меня зовут Пётр, я помогу Вашему бизнесу приобрести уникальный узнаваемый стиль✦ Разработка макетов и брендинг с нуля

✦ Опыт сотрудничества с крупными компаниями, такими как:- Газпром Добыча Краснодар;

- Кубанский Казачий хор;

- федерации спорта Краснодарского края и школы танцевЧто вы получите от моей работы?

✦ Красивый и стильный логотип

✦ Проработанный фирменный стиль, брендинг

✦ Дизайн от визиток до баннеров❕Почему вы захотите выбрать меня?✔️Я подбираю индивидуальный подход к

разработке узнаваемого бренда с учетом

уникальных качеств Вашего бизнеса, тем

самым подчеркивая его неповторимость

и оригинальность

✔️Гарантирую качественное выполнение

работы

✔️100% готовность проекта в

установленные сроки

✔️Прозрачные условия оказания услуг❕ Результат моей работы — узнаваемость и популярность успешных компаний , а также счастливые клиенты