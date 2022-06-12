Привет! Меня зовут Пётр, я помогу Вашему бизнесу приобрести уникальный узнаваемый стиль✦ Разработка макетов и брендинг с нуля
✦ Опыт сотрудничества с крупными компаниями, такими как:- Газпром Добыча Краснодар;
- Кубанский Казачий хор;
- федерации спорта Краснодарского края и школы танцевЧто вы получите от моей работы?
✦ Красивый и стильный логотип
✦ Проработанный фирменный стиль, брендинг
✦ Дизайн от визиток до баннеров❕Почему вы захотите выбрать меня?✔️Я подбираю индивидуальный подход к
разработке узнаваемого бренда с учетом
уникальных качеств Вашего бизнеса, тем
самым подчеркивая его неповторимость
и оригинальность
✔️Гарантирую качественное выполнение
работы
✔️100% готовность проекта в
установленные сроки
✔️Прозрачные условия оказания услуг❕ Результат моей работы — узнаваемость и популярность успешных компаний , а также счастливые клиенты
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