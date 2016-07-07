petrcontainer

Петр petrcontainer

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Улучшение сайта

    Есть сайт spta.su Клиенты тоже есть Нет заказов. Нужно предложить возможные улучшения по сайту. Что поможет и подвигнет клиента сделать заказ.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настройка Директ Рекламы

    Добрый день. Требуется создать РК в Яндексе и Гугле (на постоянной основе в большом количестве). Цена договорная. При хороших показателях будет дополнительный бонус. Нужен опытный специалист. Не пишите слишком много о том ...

    Контекстная реклама14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад