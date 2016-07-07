petrcontainer

Есть сайт spta.su Клиенты тоже есть Нет заказов. Нужно предложить возможные улучшения по сайту. Что поможет и подвигнет клиента сделать заказ.
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
9 лет назад
Есть сайт spta.su Клиенты тоже есть Нет заказов. Нужно предложить возможные улучшения по сайту. Что поможет и подвигнет клиента сделать заказ.
Добрый день. Требуется создать РК в Яндексе и Гугле (на постоянной основе в большом количестве). Цена договорная. При хороших показателях будет дополнительный бонус. Нужен опытный специалист. Не пишите слишком много о том ...