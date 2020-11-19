petricore

Михаил petricore

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Студент РГГУ факультета филологии (отделение новейшей русской литературы). Работаю художником, филологом на фрилансе. Английский в совершенстве. Немецкий начинающий. Опыт работы работы в странах ЕС художником. Занимаюсь поэзией (стихи на музыку).

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Отзывы заказчиков

YouRaAll
Юрий 
51 год
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$8
10 баллов
4 года назад
Перевод видео с английского на русский
Работа выполнена качественно. Рекомендую
Все хорошо, оплата вовремя
Ответный отзыв
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $100
от 4 дней
нет рейтинга