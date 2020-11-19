Студент РГГУ факультета филологии (отделение новейшей русской литературы). Работаю художником, филологом на фрилансе. Английский в совершенстве. Немецкий начинающий. Опыт работы работы в странах ЕС художником. Занимаюсь поэзией (стихи на музыку).
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Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
4 года назад
Работа выполнена качественно. Рекомендую
Ответный отзыв
Все хорошо, оплата вовремя
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $100
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нет рейтинга