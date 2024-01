I will do most of the work online

Поможу чим зможу, Займаюсь розміщенням оголошень, Перекладом, Пишу статті, Переписую тексти, обробляю їх.

I will help as much as I can, I am engaged in placement of announcements, Translation, I write articles, I rewrite texts, I process them.