Начинающий дизайнер :)

Здравствуйте,меня зовут Юрий.Живу и учусь в городе Магадан.

Начал осваивать всем известный фотошоп,и мне это дело очень понравилось,собираюсь и дальше заниматься им)Больше развиваюсь в тематике рекламы(дизайн и создание рекламных баннеров,объявлений и коллажей).Думаю,вы поможете мне заработать,и продолжить заниматься любимым делом !Буду очень бережно относиться к просьбам заказчиков,и постараюсь выполнять работу вовремя и качественно.Спасибо)