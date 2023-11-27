petroffe

Євгеній petroffe

 
49 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Качество и гарантия! Моя работа - мое хобби!

  • Создание видеоконтента. Монтаж видео любой сложности (опыт режиссера ТВ более 20 лет)

Монтаж роликов: сценарий, раскадровка, резка и склейка, титры, озвучка и музыка

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

 After Effects, Adobe Premiere, Photoshop, Edius, Avid

  • Помогу в работе с текстами. Гарантирую качество и скорость. Украинский и русский языки - мои родные. Хорошо владею польским и английским.

Работаю на результат и на совесть. Выполню заказы быстро, качественно и по хорошей цене.

Буду рад сотрудничеству!

Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $30от 2 дней
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