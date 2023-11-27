Качество и гарантия! Моя работа - мое хобби!
Создание видеоконтента. Монтаж видео любой сложности (опыт режиссера ТВ более 20 лет)
Монтаж роликов: сценарий, раскадровка, резка и склейка, титры, озвучка и музыка
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
After Effects, Adobe Premiere, Photoshop, Edius, Avid
Помогу в работе с текстами. Гарантирую качество и скорость. Украинский и русский языки - мои родные. Хорошо владею польским и английским.
Работаю на результат и на совесть. Выполню заказы быстро, качественно и по хорошей цене.
Буду рад сотрудничеству!
Портфолио
- Видео для блогера1 просмотр
- Видео для Тик-Ток2 просмотра
- Ролик для YouTube канала1 просмотр
- Стоп-моушен ролик для торговой марки1 просмотр
- Корпоративный фильм для компании Киевстар3 просмотра
- Ролик для телеканала7 просмотров
- Статья. Темперамент и характер (перевод на польский)135 просмотров
Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $30от 2 дней
#1054