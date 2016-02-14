возьмусь за любой перевод с английского на русский и обратно!
Английский изучаю с пяти лет. Образование получала в гимназии с углублённым изучением языка, где 2 последних года большая часть предметов велась на английском. В 2008 году закончила юридический факультет по международно-правовой специализации.
За время учёбы в университете съездила на стажировку в Норвегию и 3 месяца проработала в США, что также позволило мне улучшить язык.
Переводами занимаюсь с 2001 года. Сначала это были художественные переводы, позже (в качестве подработки) -- переводы договоров и иных юридических документов, исторической литературы, технической документации.
Уже несколько лет моим основным хобби является перевод субтитров к фильмам, сериалам и телепередачам.
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
8 лет назад
Работа выполнена отлично и в срок. Спасибо за профессиональную работу. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
заказчик отличный! задача поставлена чётко. оплата своевременная. всегда на связи. всем рекомендую! надеюсь ещё посотрудничать :)