HTML верстка

Обо мне

Начинающий верстальщик

В 2020г закончила вуз по направлению "Информационная безопасность", так как работать по данной специальности я не хочу, решила изучать то что мне интересно и пробовать на этом зарабатывать.

Очень ценю время людей, поэтому не буду браться за макет, который пойму, что не смогу сверстать, или сверстаю не достаточно качественно.

Хочется сверстать макет, который действительно кому-то нужен.

Skills:

HTML5

CSS

BEM

Flexbox

JS ( могу сделать бургер меню, и переход по меню к разделу страницы)

Адаптивность, отзывчивость

Все правки и Ваши пожелания я учту и выполню.

Оплата

Оплата только после выполнения моей работы, и если Вам все понравится.

Стоимость

Сейчас я не могу оценить свою работу, поэтому эта задача ляжет на Вас (извините)