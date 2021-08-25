phildaria

Дарья Филиппова phildaria

 
25 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создание различных презентаций (учебные, деловые, презентации компаний/продукта). Всегда на связи.

Разработка электронных презентаций на английском и русском языках.

Готовые работы в формате pdf, pptx.

Прайс:

150 рублей слайд.

Принимаю заказы от 10 слайдов!

Схема работы:

• обсуждение проекта + Т3;

• предоплата 50%;

• разработка вариантов дизайна;

• доработка выбранного варианта;

• оплата.

Сроки: 3 - 5 дней.

Портфолио