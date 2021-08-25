Создание различных презентаций (учебные, деловые, презентации компаний/продукта). Всегда на связи.
Разработка электронных презентаций на английском и русском языках.
Готовые работы в формате pdf, pptx.
Прайс:
150 рублей слайд.
Принимаю заказы от 10 слайдов!
Схема работы:
• обсуждение проекта + Т3;
• предоплата 50%;
• разработка вариантов дизайна;
• доработка выбранного варианта;
• оплата.
Сроки: 3 - 5 дней.
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Портфолио
- Презентация для защиты научной работы56 просмотров
- Консалтинговая презентация36 просмотров
- Information presentation Сovid - 1926 просмотров