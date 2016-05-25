Выполняю цветокоррекцию, ретушь, обтравку и другие услуги по обработке фотографий
О себе: 23 года, живу в Беларуси, обработкой фото занимаюсь почти 6 лет. Выполняю цветокоррекцию (устраняю пересветы/затемнения, неправильные цвета, посторонние оттенки, искажения объективов и т.п.), ретушь (классическую и частотным разложением), обтравку, пластику, замену цветов, тонирование, небольшую художественную обработку и т.п.
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Портфолио
- Примеры ретуши (студийные фото)290 просмотров
- Примеры работы154 просмотра
- Примеры работы168 просмотров
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
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Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
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