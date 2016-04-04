Photoshop Editor/Retoucher/Restorer
Здравствуйте! Меня зовут Михаил. Занимаюсь редактированием фотографий для интернет магазинов, ретушью портретов, реставрирую старые фотографии, фото манипуляции.
Портфолио
- Удаление фона/Товары для интернет магазина975 просмотров
- Удаление фона/Ювелирные изделия451 просмотр
- Реставрация старых фотографий561 просмотр
- Модели/Ретушь/Студийное фото457 просмотров
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
9 лет назад
Быстро и качественно. Спасибо огромное!
Ответный отзыв
Отличный заказчик!!! Оплата моментальная! Рекомендую!
$20
10 баллов
9 лет назад
Михаил отличный исполнитель, сделал все быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все отлично! Постоянно на связи, требования конкретные, по оплате тоже нормально.
Обработка фотографий
2 отзыва
$5/час
от $10от 1 дня
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