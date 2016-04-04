photoman

Миша photoman

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Photoshop Editor/Retoucher/Restorer

Здравствуйте! Меня зовут Михаил. Занимаюсь редактированием фотографий для интернет магазинов, ретушью портретов, реставрирую старые фотографии, фото манипуляции. 

Отзывы заказчиков

guest_14605743652619
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Нужно восстановить старые фото
Быстро и качественно. Спасибо огромное!
Отличный заказчик!!! Оплата моментальная! Рекомендую!
Ответный отзыв
7Alex7
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Обработка фото
Михаил отличный исполнитель, сделал все быстро и качественно. Рекомендую.
Все отлично! Постоянно на связи, требования конкретные, по оплате тоже нормально.
Ответный отзыв
Обработка фотографий
2 отзыва
$5/час
от $10от 1 дня
#158