photoshop25_

Сделаю работу за Вас

Привет. Я дизайнер. Если Вам нужна 100% уникальная работа, то обращайтесь. Изготавливаю баннеры, логотипы, флаеры, мокапы. Работал администратором WEB-сервера, поэтому обращайтесь, если нужно отредактировать сайт. Фотошоп изучал в Минске профессионально. Так же пишите мне на - [email protected], если Вам нужно смонтировать видео.

Портфолио: https://sites.google.com/view/horosho-design