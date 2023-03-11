Владимир Романовский photoshop25_photoshop25_
48 летБеларусь/Бобруйск
2 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Сделаю работу за Вас
Привет. Я дизайнер. Если Вам нужна 100% уникальная работа, то обращайтесь. Изготавливаю баннеры, логотипы, флаеры, мокапы. Работал администратором WEB-сервера, поэтому обращайтесь, если нужно отредактировать сайт. Фотошоп изучал в Минске профессионально. Так же пишите мне на - [email protected], если Вам нужно смонтировать видео.
Портфолио: https://sites.google.com/view/horosho-design
Я против войны в Украине!