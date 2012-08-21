phpmysql-egor

Егор phpmysql-egor

 
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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Отзывы заказчиков
fotofeel
Юрий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Верстка страницы-заглушки с формой обратной связи
Сделал все что требовалось, в назначенный срок. Я сотрудничеством полностью доволен, рекомендую!
Сотрудничеством очень доволен. Весьма качественное ТЗ и предоставленный макет, что сводит к минимуму вопросы по проекту. Приятный в общении заказчик, умеющий найти компромисс. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Framework
Виталий 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Доработка корзины shopcms
Егор сделал корзину за один день,все работает как часы.Рекомендую
Все отлично! Всем рекомендую!
Ответный отзыв