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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
11 лет назад
Сделал все что требовалось, в назначенный срок. Я сотрудничеством полностью доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничеством очень доволен. Весьма качественное ТЗ и предоставленный макет, что сводит к минимуму вопросы по проекту. Приятный в общении заказчик, умеющий найти компромисс. Всем рекомендую!
$50
10 баллов
11 лет назад
Егор сделал корзину за один день,все работает как часы.Рекомендую
Ответный отзыв
Все отлично! Всем рекомендую!