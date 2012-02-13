phpprofi

Антон Околелов phpprofi

 
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Опыт работы PHP & MySQL более 5 лет.

Владею практически всеми основными веб-технологиями в программировании и верстке.

Результат теста corp.mamba.ru - 384 балла ("крутой программист"). http://www.corp.mamba.ru/test/widget.phtml?id=130

Участвовал в двух конференциях, организованных phpclub'ом (в качестве слушателя)

PHPMySQL

  • Короткие описания

    Нужно делать короткие описания для видео. Т.е. посмотреть местами ролик (ролики очень короткие по несколько минут) и придумать описание к нему в двух-трех коротких предложениях простым неформальным языком. Опыт работы не требуется. Напишите, сколько вы возьмете ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
SvetaKorobkova
Светлана 
33 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
5 отзывов
$50
10 баллов
12 лет назад
Приватный проект для SvetaKorobkova
Антон - ответственный заказчик и очень приятный в общении человек. Работу оплатил незамедлительно, с удовольствием продолжу сотрудничество с ним!
Светлана очень хорошо делает свою работу, с приличной скоростью и качеством. Никуда не исчезает, всегда на связи. Задает вопросы по существу, когда это необходимо. В общем, меня устраивает на 10 из 10, что тут еще сказать.
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