Нужно сделать еще несколько описаний для видео.
Копирайтинг1 исполнитель
Завершен
12 лет назад
Опыт работы PHP & MySQL более 5 лет.
Владею практически всеми основными веб-технологиями в программировании и верстке.
Результат теста corp.mamba.ru - 384 балла ("крутой программист"). http://www.corp.mamba.ru/test/widget.phtml?id=130
Участвовал в двух конференциях, организованных phpclub'ом (в качестве слушателя)
Нужно сделать еще несколько описаний для видео.
Нужно делать короткие описания для видео. Т.е. посмотреть местами ролик (ролики очень короткие по несколько минут) и придумать описание к нему в двух-трех коротких предложениях простым неформальным языком. Опыт работы не требуется. Напишите, сколько вы возьмете ...