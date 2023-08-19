3d & 2d художник, инди разработчик
Мой ArtStation: https://andriibalan.artstation.com/
В портфолио Weblancer могут быть не все мои работы.
Всем привет. Я студент-программист, увлеченный 3д графикой и разработкой игр.
Создаю игровые ассеты, оптимизированные для рендера в реальном времени.
Увлечен созданием моделей как реалистичных, так и стилизованных, "мультяшных".
Активно работаю с Blender, Substance Designer, Substance Painter, Marvelous Designer.
Имею опыт инди разработки на движках Unity и UE4.
Создаю с нуля 3D модели, текстуры, UV-развертку, LODы, риггинг и анимацию - весь рабочий процесс вплоть до импортирования в движок и/или рендера.
Разбираюсь и в двумерной графике - обладаю навыками Adobe Illustrator, After Effects и Photoshop.
Портфолио
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- Сосновый леснет просмотров
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- Чашкинет просмотров
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- Статуэтка кота2 просмотра
- Поленет просмотров
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