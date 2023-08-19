3d & 2d художник, инди разработчик

Мой ArtStation: https://andriibalan.artstation.com/

В портфолио Weblancer могут быть не все мои работы.



Всем привет. Я студент-программист, увлеченный 3д графикой и разработкой игр.

Создаю игровые ассеты, оптимизированные для рендера в реальном времени.

Увлечен созданием моделей как реалистичных, так и стилизованных, "мультяшных".



Активно работаю с Blender, Substance Designer, Substance Painter, Marvelous Designer.

Имею опыт инди разработки на движках Unity и UE4.

Создаю с нуля 3D модели, текстуры, UV-развертку, LODы, риггинг и анимацию - весь рабочий процесс вплоть до импортирования в движок и/или рендера.



Разбираюсь и в двумерной графике - обладаю навыками Adobe Illustrator, After Effects и Photoshop.