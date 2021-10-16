piggypolly

Привет!
Я Полина, начинающий графический дизайнер.__________________________________________________________________________________________________________________________________
В мои услуги как графического дизайнера входит:
- Иллюстрации
- Рисунки
- Обработка фото
- Дизайн продукции
- Визуалы
- Разработки логотипов, их редизайн
В начале беру предоплату 25%, дальше оплата происходит в темпе выполнения работы. Если же работа не устраивает
полностью - верну все деньги.
Способ оплаты обсуждается в процессе работы.
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Как со мной связаться?__________________________________________________________________________________________________________________________________
[email protected] - единственная почта, по которой можно связаться со мной.
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Надеюсь на благоприятное сотрудничество!
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