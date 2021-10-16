piggypolly

﻿﻿Привет!

Я Полина, начинающий графический дизайнер.

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В мои услуги как графического дизайнера входит:

Иллюстрации

Рисунки

Обработка фото

Дизайн продукции

Визуалы

Разработки логотипов, их редизайн

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В начале беру предоплату 25%, дальше оплата происходит в темпе выполнения работы. Если же работа не устраивает

полностью - верну все деньги.

Способ оплаты обсуждается в процессе работы.

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Как со мной связаться?

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[email protected] - единственная почта, по которой можно связаться со мной.

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Надеюсь на благоприятное сотрудничество!