Необходимо сделать новый дизайн для сайта. Тематика — поставки промышленного оборудования. Срок — неделя после закрытия проекта. Сайт в портфолио (второй). Кандидаты без портфолио — не рассматриваются. Предложения "а мы вам можем предложить еще ...
Верстка, программирование, регистрация домена, подбор хостинга, развертывание и запуск системы на хостинге, сопровождение. Всё вместе и по отдельности. Оптом и в розницу.
Скиллы:
– PHP4/5, ООП — уровень выше среднего, суммарный опыт более 2-х лет,
– фреймворк LIMB — 3 проекта (1 визитка и 2 магазина, последний — нетривиальный),
– (x)HTML, CSS — опыт более 3-х лет, верстка семантическая, безтабличная, фиксированная/резиновая/гибридная, валидная, кроссбраузерная (вплоть до самых древних и экзотических устройств), типографика, etc — любой каприз за Ваши деньги...,
– JavaScript (Ajax, jQuery) — начальный уровень (суммарный опыт менее полугода, в процессе изучения).
Персональный аттестат Webmoney.
Действие аккаунта приостановлено!
- Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт17 лет назад