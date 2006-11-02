Верстка, программирование, регистрация домена, подбор хостинга, развертывание и запуск системы на хостинге, сопровождение. Всё вместе и по отдельности. Оптом и в розницу.

Скиллы:

– PHP4/5, ООП — уровень выше среднего, суммарный опыт более 2-х лет,

– фреймворк LIMB — 3 проекта (1 визитка и 2 магазина, последний — нетривиальный),

– (x)HTML, CSS — опыт более 3-х лет, верстка семантическая, безтабличная, фиксированная/резиновая/гибридная, валидная, кроссбраузерная (вплоть до самых древних и экзотических устройств), типографика, etc — любой каприз за Ваши деньги...,

– JavaScript (Ajax, jQuery) — начальный уровень (суммарный опыт менее полугода, в процессе изучения).

Персональный аттестат Webmoney.