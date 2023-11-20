Художник-иллюстратор

Приветствую, меня зовут Евгений, я художник-иллюстратор, опыт работы 8 лет.



Работаю в растровой и векторной графике, пишу акварелью и гуашью.



Создаю иллюстрации с персонажами в различной стилистике и сложности на любую тематику.



Рисую пейзажи, фоны, отдельные объекты, смайлики, иконки



Делаю фотомонтаж, художественную обработку фото, ретушь, восстановление старых фотографий.



Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!