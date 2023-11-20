piratstd1

Евгений piratstd1

 
37 летРоссия/Ростов-на-Дону
13 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Художник-иллюстратор

Приветствую, меня зовут Евгений, я художник-иллюстратор, опыт работы 8 лет.

Работаю в растровой и векторной графике, пишу акварелью и гуашью.

Создаю иллюстрации с персонажами в различной стилистике и сложности на любую тематику.

Рисую пейзажи, фоны, отдельные объекты, смайлики, иконки

Делаю фотомонтаж, художественную обработку фото, ретушь, восстановление старых фотографий.

Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!

Портфолио
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Иллюстрации и Рисунки
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$2/час
от $10от 1 дня
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