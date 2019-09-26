pkminfo

Елена Карташова pkminfo

 
39 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

reFLASHer
Сергей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Анализ сайта, оптимизация
Хороший клиент. Спасибо!
Сергей отличный исполнитель - ответственный и грамотный специалист, рекомендуем и будет обращаться в будущем еще. Спасибо за оперативность!
Ответный отзыв