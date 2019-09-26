Анализ сайта и составление плана по оптимизации и продвижению. Регион - Украина Не магазин!
Поисковые системы (SEO)18 заявок
Закрыт
5 лет назад
Анализ сайта и составление плана по оптимизации и продвижению. Регион - Украина Не магазин!
Проанализировать существующий сайт, предложить схему действий по продвижению.
Нужно сделать монтаж короткого видео, приглушить фоновые звуки и добавить в видео фото. Видео короткое, с фото будет занимать не больше пары минут.
Разработать дизайн небольшого буклета по оборудованию на 5 разворотов. Хотим видеть современный дизайн, стильный и простой.