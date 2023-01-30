Full-Stack разработчик

Здравствуйте!

Уважаемые коллеги и заказчики!

Меня зовут Вячеслав, я профессиональный разработчик с опытом более 12 лет.

Обращайтесь по любым вопросам!

Стек:

HTML, CSS, JS, Angular, React, VueJS

PHP, Kohana, CodeIgniter, YII2, Laravel

WP, Woo, Bitrix, OpenCart, Simpla, OkayCMS, HostCMS, Joomla

С Уважением,

Вячеслав