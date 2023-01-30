pkslava

Вячеслав pkslava

 
33 годаПольша/Варшава
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Full-Stack разработчик

Здравствуйте!

Уважаемые коллеги и заказчики!

Меня зовут Вячеслав, я профессиональный разработчик с опытом более 12 лет.

Обращайтесь по любым вопросам!

Стек:

HTML, CSS, JS, Angular, React, VueJS

PHP, Kohana, CodeIgniter, YII2, Laravel

WP, Woo, Bitrix, OpenCart, Simpla, OkayCMS, HostCMS, Joomla

С Уважением,

Вячеслав

PHPOpenCartLaravelHTMLCSSJoomlaReactAngularSimpla
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
40%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
filopisnol
Антон 
43 годаГермания
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
18 отзывов
$50
2 балла
год назад
Нужно написать скрипт
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
aidar1711
26 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$45
10 баллов
год назад
Сделать рулетку на сайте с розыгрышем призов Tilda
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!