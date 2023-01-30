Full-Stack разработчик
Здравствуйте!
Уважаемые коллеги и заказчики!
Меня зовут Вячеслав, я профессиональный разработчик с опытом более 12 лет.
Обращайтесь по любым вопросам!
Стек:
HTML, CSS, JS, Angular, React, VueJS
PHP, Kohana, CodeIgniter, YII2, Laravel
WP, Woo, Bitrix, OpenCart, Simpla, OkayCMS, HostCMS, Joomla
С Уважением,
Вячеслав
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$50
средняя цена заказа
40%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$50
2 балла
год назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$45
10 баллов
год назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!