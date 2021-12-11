⭐ Уникальные сайты на Tilda | Индивидуальный подход к каждому клиенту
Создам качественный и удобный пользователю сайт на Tilda, учитывая все ваши пожелания и точно в срок!
Что я имею в виду под индивидуальным подходом?
- Я тщательно изучаю ваш продукт, чтобы предложить максимально подходящее вам и вашим посетителям решение.
- Провожу тщательный сбор данных, уточняя ваши пожелания, чтобы в итоге составить грамотное ТЗ (Техническое задание).
- В конце работы подробно объясняю все нюансы работы с Tilda, чтобы вы могли самостоятельно обслуживать сайт в дальнейшем.
Что я предлагаю:
- Создание одностраничных и многостраничных сайтов на Tilda
- Создание дизайн-макетов сайтов в Figma (без вёрстки)
- Создание дизайна для мобильных сайтов Taplink (с установкой)
- Оформление презентаций, гайдов, чек-листов в PDF
- Иллюстрации для вас и вашего сайта, которые подчеркнут уникальность 🔥
- Разработка логотипов и фирменного стиля
Как проходит работа:
- Мы обсуждаем сайт, подробно и конкретно каждую мелкую деталь; пошагово собираем структуру.
- Я составляю ТЗ, в котором подробно подвожу итоги обсуждений, и согласовываю его;
- Принимаюсь за работу с создания мудборда: собираю фотографии, скриншоты других работ, идей, шрифтов и цветовой гаммы, чтобы вы сразу видели направление, в котором я иду и еще до создания сайта смогли скорректировать его.
- Принимаюсь за работу с создания декстопной версии сайта; вношу правки; согласовываем его.
- Делаю адаптивы для мобильных и планшетных версий экранов.
- Устанавливаю макет на Тильду (если это требуется), презентую его вам.
- После чего передаю сайт на ваш аккаунт, настраиваю его и объясняю как самостоятельно обслуживать ваш сайт.
💬 Как со мной связаться:
- telegram: @granatweb
- оставить заявку на моем сайте: plastic-chickk.ru
График работы
- Я работаю по будням (пн-пт), с 10:00 до 16:00
- Написать мне можно в любое время буднего дня!
Действие аккаунта приостановлено!
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