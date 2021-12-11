⭐ Уникальные сайты на Tilda | Индивидуальный подход к каждому клиенту

Создам качественный и удобный пользователю сайт на Tilda, учитывая все ваши пожелания и точно в срок!

Что я имею в виду под индивидуальным подходом?

Я тщательно изучаю ваш продукт, чтобы предложить максимально подходящее вам и вашим посетителям решение.

Провожу тщательный сбор данных, уточняя ваши пожелания, чтобы в итоге составить грамотное ТЗ (Техническое задание).

В конце работы подробно объясняю все нюансы работы с Tilda, чтобы вы могли самостоятельно обслуживать сайт в дальнейшем.

﻿﻿ Что я предлагаю:

Создание одностраничных и многостраничных сайтов на Tilda

Создание дизайн-макетов сайтов в Figma (без вёрстки)

Создание дизайна для мобильных сайтов Taplink (с установкой)

Оформление презентаций, гайдов, чек-листов в PDF

Иллюстрации для вас и вашего сайта, которые подчеркнут уникальность 🔥

Разработка логотипов и фирменного стиля

 Как проходит работа:

Мы обсуждаем сайт, подробно и конкретно каждую мелкую деталь; пошагово собираем структуру.

Я составляю ТЗ, в котором подробно подвожу итоги обсуждений, и согласовываю его;

Принимаюсь за работу с создания мудборда: собираю фотографии, скриншоты других работ, идей, шрифтов и цветовой гаммы, чтобы вы сразу видели направление, в котором я иду и еще до создания сайта смогли скорректировать его.

Принимаюсь за работу с создания декстопной версии сайта; вношу правки; согласовываем его.

Делаю адаптивы для мобильных и планшетных версий экранов.

Устанавливаю макет на Тильду (если это требуется), презентую его вам.

После чего передаю сайт на ваш аккаунт, настраиваю его и объясняю как самостоятельно обслуживать ваш сайт.

💬 Как со мной связаться:

telegram: @granatweb

оставить заявку на моем сайте: plastic-chickk.ru

Общение будет проходить так, как вам будет удобно: мы можем общаться в переписке в telegram, созваниваться (если вам удобнее обсуждать все в разговоре) там же, или же устраивать полноценные созвоны в Zoom.

 График работы