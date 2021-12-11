plastic_chickk

Наталья plastic_chickk

 
27 летРоссия/Ногинск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
&#11088; Уникальные сайты на Tilda | Индивидуальный подход к каждому клиенту

Создам качественный и удобный пользователю сайт на Tilda, учитывая все ваши пожелания и точно в срок!

Что я имею в виду под индивидуальным подходом?

  • Я тщательно изучаю ваш продукт, чтобы предложить максимально подходящее вам и вашим посетителям решение.
  • Провожу тщательный сбор данных, уточняя ваши пожелания, чтобы в итоге составить грамотное ТЗ (Техническое задание).
  • В конце работы подробно объясняю все нюансы работы с Tilda, чтобы вы могли самостоятельно обслуживать сайт в дальнейшем.

﻿﻿ Что я предлагаю:

  • Создание одностраничных и многостраничных сайтов на Tilda
  • Создание дизайн-макетов сайтов в Figma (без вёрстки)
  • Создание дизайна для мобильных сайтов Taplink (с установкой)
  • Оформление презентаций, гайдов, чек-листов в PDF
  • Иллюстрации для вас и вашего сайта, которые подчеркнут уникальность 🔥
  • Разработка логотипов и фирменного стиля

 Как проходит работа:

  • Мы обсуждаем сайт, подробно и конкретно каждую мелкую деталь; пошагово собираем структуру.
  • Я составляю ТЗ, в котором подробно подвожу итоги обсуждений, и согласовываю его;
  • Принимаюсь за работу с создания мудборда: собираю фотографии, скриншоты других работ, идей, шрифтов и цветовой гаммы, чтобы вы сразу видели направление, в котором я иду и еще до создания сайта смогли скорректировать его.
  • Принимаюсь за работу с создания декстопной версии сайта; вношу правки; согласовываем его.
  • Делаю адаптивы для мобильных и планшетных версий экранов.
  • Устанавливаю макет на Тильду (если это требуется), презентую его вам.
  • После чего передаю сайт на ваш аккаунт, настраиваю его и объясняю как самостоятельно обслуживать ваш сайт.

💬 Как со мной связаться:

  • telegram: @granatweb
  • оставить заявку на моем сайте: plastic-chickk.ru
Общение будет проходить так, как вам будет удобно: мы можем общаться в переписке в telegram, созваниваться (если вам удобнее обсуждать все в разговоре) там же, или же устраивать полноценные созвоны в Zoom.

 График работы

  • Я работаю по будням (пн-пт), с 10:00 до 16:00
  • Написать мне можно в любое время буднего дня!
FigmaTilda
Дизайн мобильных приложений
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