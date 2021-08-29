Монтаж видео
Монтирую почти 10 лет!
ArtMasters 2021
1 место (командные соревнования, режиссёр монтажа)
Worldskills Russia 2022
2 место (видеопроизводство)
Шоурил: https://drive.google.com/file/d/1dA5XISReaxBJlTrg6YbQQVsEzVzINtdz/view?usp=sharing
Резюме: https://drive.google.com/file/d/1dGzsepaQzBhDtnJpuZ-8dvn3DSRW9-W5/view?usp=sharing
Монтаж видео любой сложности
- Клипы
- Реклама
- Видео для соц сетей
- Обзоры
- Интро
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Моушн-дизайн / эксплейнер15 просмотров
- Поздравление с Днём рождения в виде новостей13 просмотров
- Монтаж тиктока13 просмотров
- Шоурил14 просмотров
Отзывы заказчиков
$14
10 баллов
год назад
Быстро и качественно
Ответный отзыв
Ответственный и вежливый работодатель. Чётко поставил ТЗ, быстро отвечал на сообщения, оплатил работу сразу после выполнения. Рекомендую!
$5
10 баллов
2 года назад
Спасибо, работа выполнена быстро и качественно
Ответный отзыв
Вежливый и ответственный работодатель!