Монтаж видео Монтирую почти 10 лет! ArtMasters 2021 1 место (командные соревнования, режиссёр монтажа) Worldskills Russia 2022 2 место (видеопроизводство) Шоурил: https://drive.google.com/file/d/1dA5XISReaxBJlTrg6YbQQVsEzVzINtdz/view?usp=sharing Резюме: https://drive.google.com/file/d/1dGzsepaQzBhDtnJpuZ-8dvn3DSRW9-W5/view?usp=sharing Монтаж видео любой сложности Клипы

Реклама

Видео для соц сетей

Обзоры

Интро И другие виды видеороликов И другие виды видеороликов

Я против войны в Украине !