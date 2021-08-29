playtest

Алиса Белокоскова playtest

 
18 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
6 месяцев назад
Монтаж видео

Монтирую почти 10 лет!

ArtMasters 2021

1 место (командные соревнования, режиссёр монтажа)

Worldskills Russia 2022

2 место (видеопроизводство)

Шоурил: https://drive.google.com/file/d/1dA5XISReaxBJlTrg6YbQQVsEzVzINtdz/view?usp=sharing

Резюме: https://drive.google.com/file/d/1dGzsepaQzBhDtnJpuZ-8dvn3DSRW9-W5/view?usp=sharing

Монтаж видео любой сложности

  • Клипы
  • Реклама
  • Видео для соц сетей
  • Обзоры
  • Интро
И другие виды видеороликов
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
guest_16555711672979
2 года в сервисе
Был
год назад
$14
10 баллов
год назад
Создание видеоролика с монтажем
Быстро и качественно
Ответственный и вежливый работодатель. Чётко поставил ТЗ, быстро отвечал на сообщения, оплатил работу сразу после выполнения. Рекомендую!
Ответный отзыв
sfedorovamaria
23 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$5
10 баллов
2 года назад
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Спасибо, работа выполнена быстро и качественно
Вежливый и ответственный работодатель!
Ответный отзыв