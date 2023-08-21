pliuta_nastya

Анастасия pliuta_nastya

 
29 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Front-end разработка. Верстка сайтов.

Добрый день. Меня зовут Анастасия.

Занимаюсь веб-разработкой, готова выполнить Ваш заказ качественно, профессионально и в срок.

В своей работе использую следующие технологии:

  • HTML;

  • CSS/SASS;

  • Bootstrap;

  • BEM;

  • flexbox/grid;

  • JavaScript;

  • webpack;

Гарантирую:

  • старт работы в день принятия заказа;

  • бесплатное исправление недочетов, выявленных после сдачи проекта;

  • соблюдение дедлайнов;

  • чистый и полностью валидный, легко читаемый код;

  • связь со мной 24/7;

  • адаптивный, кроссбраузерный сайт;

  • ежедневные отчеты о выполненной работе.

Мое портфолио:

https://pliutanastya.github.io/Portfolio

Контакты:

Портфолио

HTML-верстка
нет отзывов
$7/час
от $20от 1 дня
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