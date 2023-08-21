Front-end разработка. Верстка сайтов.

Добрый день. Меня зовут Анастасия.

Занимаюсь веб-разработкой, готова выполнить Ваш заказ качественно, профессионально и в срок.

В своей работе использую следующие технологии:

HTML;

CSS/SASS;

Bootstrap;

BEM;

flexbox/grid;

JavaScript;

webpack;

Гарантирую:

старт работы в день принятия заказа;

бесплатное исправление недочетов, выявленных после сдачи проекта;

соблюдение дедлайнов;

чистый и полностью валидный, легко читаемый код;

связь со мной 24/7;

адаптивный, кроссбраузерный сайт;

ежедневные отчеты о выполненной работе.

Мое портфолио:

https://pliutanastya.github.io/Portfolio

Контакты: