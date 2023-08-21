Front-end разработка. Верстка сайтов.
Добрый день. Меня зовут Анастасия.
Занимаюсь веб-разработкой, готова выполнить Ваш заказ качественно, профессионально и в срок.
В своей работе использую следующие технологии:
HTML;
CSS/SASS;
Bootstrap;
BEM;
flexbox/grid;
JavaScript;
webpack;
Гарантирую:
старт работы в день принятия заказа;
бесплатное исправление недочетов, выявленных после сдачи проекта;
соблюдение дедлайнов;
чистый и полностью валидный, легко читаемый код;
связь со мной 24/7;
адаптивный, кроссбраузерный сайт;
ежедневные отчеты о выполненной работе.
Мое портфолио:
https://pliutanastya.github.io/Portfolio
Контакты:
Telegram: https://t.me/anastasiiapliuta
E-mail: [email protected]
Портфолио
- Funiro.14 просмотров
- Travellian15 просмотров
- Meridian11 просмотров
- FarmGrow32 просмотра
- Online School20 просмотров
- Travelline20 просмотров
- Wedding Landing Page16 просмотров
- Тест по JavaScript на REACT20 просмотров
- Photographer Landing Page6 просмотров
- Landing Page on Bootstrap13 просмотров
HTML-верстка
нет отзывов
$7/час
от $20от 1 дня
#3186