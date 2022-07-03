Веб-дизайнер, дизайнер продуктов. Гарантирую быстрое и качественное выполнение задач за скромную плату. Нарабатываю опыт и стремлюсь к работе)

Здравствуйте! Рада Вас видеть)

Меня зовут Полина, я дизайнер продукции, занимаюсь разработкой логотипов, созданием фирменных стилей и оформлением печатной продукции. Также дизайнерю лендинги и сайты.

Правки вношу бесплатно, работаю по предоплате 25%, но если мы с Вами не сойдемся, Вам совсем не понравится исполнение, а я пойму, что проект мне не подходит, она возвратится в полном размере.

Готова к сотрудничеству)