Веб-дизайнер, дизайнер продуктов. Гарантирую быстрое и качественное выполнение задач за скромную плату. Нарабатываю опыт и стремлюсь к работе)
Здравствуйте! Рада Вас видеть)
Меня зовут Полина, я дизайнер продукции, занимаюсь разработкой логотипов, созданием фирменных стилей и оформлением печатной продукции. Также дизайнерю лендинги и сайты.
Правки вношу бесплатно, работаю по предоплате 25%, но если мы с Вами не сойдемся, Вам совсем не понравится исполнение, а я пойму, что проект мне не подходит, она возвратится в полном размере.
Готова к сотрудничеству)
Я против войны в Украине!
Портфолио
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