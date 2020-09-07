pmoleskin

Павел Молескин pmoleskin

 
26 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Я - веб-разработчик

Привет, я занимаюсь веб-разработкой с самого детства, уже на протяжении 10 лет. 

Имею большой опыт создания сайтов, SEO, дизайна и решения административных проблем.

Долгое время работал в студиях/у частных ИП/удалённо на моих постоянных клиентов. Только сейчас решил окончательно уйти во фриланс, поэтому у меня пока мало отзывов на этом сервисе. 

* Быстро выполняю работу

* Могу качественно проконсультировать во всех вопросах разработки сайта

* Имею огромный опыт общения с клиентами.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Gitarist87
Владимир 
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$6
10 баллов
3 года назад
Престашоп
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
realmaster
Владимир 
39 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$27
10 баллов
3 года назад
Закодить сайт
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!