Я - веб-разработчик

Привет, я занимаюсь веб-разработкой с самого детства, уже на протяжении 10 лет.

Имею большой опыт создания сайтов, SEO, дизайна и решения административных проблем.

Долгое время работал в студиях/у частных ИП/удалённо на моих постоянных клиентов. Только сейчас решил окончательно уйти во фриланс, поэтому у меня пока мало отзывов на этом сервисе.

* Быстро выполняю работу

* Могу качественно проконсультировать во всех вопросах разработки сайта

* Имею огромный опыт общения с клиентами.