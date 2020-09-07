Я - веб-разработчик
Привет, я занимаюсь веб-разработкой с самого детства, уже на протяжении 10 лет.
Имею большой опыт создания сайтов, SEO, дизайна и решения административных проблем.
Долгое время работал в студиях/у частных ИП/удалённо на моих постоянных клиентов. Только сейчас решил окончательно уйти во фриланс, поэтому у меня пока мало отзывов на этом сервисе.
* Быстро выполняю работу
* Могу качественно проконсультировать во всех вопросах разработки сайта
* Имею огромный опыт общения с клиентами.
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$27
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!