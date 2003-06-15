Начинающий веб-дизайнер и настройщик таргетированной рекламы

Привет,меня зовут Полина,

Мне 17 лет,

Я очень жизнерадостный человек,всегда готова помочь и быстро обучаюсь.

Проходила курсы Андрея Гаврилова,компания "WayUp" по веб-дизайну,сейчас собираю портфолио и поэтому готова взяться за любую работу бесплатно.

Это может быть дизайн:

-сайтов

-баннеров

-визиток

-приглашений

-офферы и т.д.

Также сейчас детально изучаю таргет и таргетированную рекламу.

Могу тестировать сайты,приложения,программы и т.п.

Буду очень рада любому сотрудничеству и с большим удовольствием выполню работу.

Всем хорошенького дня!!