Начинающий веб-дизайнер и настройщик таргетированной рекламы
Привет,меня зовут Полина,
Мне 17 лет,
Я очень жизнерадостный человек,всегда готова помочь и быстро обучаюсь.
Проходила курсы Андрея Гаврилова,компания "WayUp" по веб-дизайну,сейчас собираю портфолио и поэтому готова взяться за любую работу бесплатно.
Это может быть дизайн:
-сайтов
-баннеров
-визиток
-приглашений
-офферы и т.д.
Также сейчас детально изучаю таргет и таргетированную рекламу.
Могу тестировать сайты,приложения,программы и т.п.
Буду очень рада любому сотрудничеству и с большим удовольствием выполню работу.
Всем хорошенького дня!!