Привет, я - Александр

С удовольствием готов помочь Вам:

Дизайн сайтов (psd, figma, tilda);

Разработка сайтов под ключ(интернет магазин, лендинг и другое) на Tilda;

Дизайн наружной и внутренней рекламы;

Полиграфия (визитки, флаера, бланки, этикетки, менюшки, журналы...);

Дизайн баннера, billboard;

Создание логотипов, фирменного стиля;

Ретушь фото, коллаж;

Дизайн упаковки

Работаю с графическими программами:

Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe Photoshop, InDesign

Работаю с Tilda

Портфолио: https://www.behance.net/pnm12070549

https://alexdesign.in.ua/portfolio

Опыт работы в дизайне: более 3 лет

P.S. Отвечаю на смс с 9-20 по Киеву, не пишите ночью или в 5 утра!

Если Заказчик исчезает на месяц-два, исходные файлы не хранятся месяцами-годами. Просьба сотрудничать в оговоренные сроки.

C ув. Александр! Всем хорошего дня!