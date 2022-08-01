Привет, я - Александр
С удовольствием готов помочь Вам:
- Дизайн сайтов (psd, figma, tilda);
- Разработка сайтов под ключ(интернет магазин, лендинг и другое) на Tilda;
- Дизайн наружной и внутренней рекламы;
- Полиграфия (визитки, флаера, бланки, этикетки, менюшки, журналы...);
- Дизайн баннера, billboard;
- Создание логотипов, фирменного стиля;
- Ретушь фото, коллаж;
- Дизайн упаковки
Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe Photoshop, InDesign
Работаю с Tilda
Портфолио: https://www.behance.net/pnm12070549
https://alexdesign.in.ua/portfolio
Опыт работы в дизайне: более 3 лет
P.S. Отвечаю на смс с 9-20 по Киеву, не пишите ночью или в 5 утра!
Если Заказчик исчезает на месяц-два, исходные файлы не хранятся месяцами-годами. Просьба сотрудничать в оговоренные сроки.
C ув. Александр! Всем хорошего дня!