po4ti_pushkin

Работаю только качественно и в срок - адаптивная верстка HTML, CSS, БЭМ.
Мой девиз:
Если работа выполнена не в срок или некачественно, то это не работа вовсе.
Работая со мной вы экономите ваши деньги, время и нервы:
- Я никогда не буду подрывать сроки ваших проектов
- Я только недавно перешел на фриланс, поэтому не буду требовать от вас заоблачных цен
- Я не собираюсь докучать вам кучей вопросов по поводу проекта, если вы высылаете ТЗ
Плюсом для вас является и гарантия которую я даю. В течение недели после выполнения проекта, я готов бесплатно дорабатывать мелкие нюансы, если понадобится.
Как со мной связаться вы можете посмотреть в моем профиле
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