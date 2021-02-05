po4ti_pushkin

Работаю только качественно и в срок - адаптивная верстка HTML, CSS, БЭМ.

Мой девиз:

﻿ ﻿Если работа выполнена не в срок или некачественно, то это не работа вовсе.

Работая со мной вы экономите ваши деньги, время и нервы:

Я никогда не буду подрывать сроки ваших проектов

Я только недавно перешел на фриланс, поэтому не буду требовать от вас заоблачных цен

Я не собираюсь докучать вам кучей вопросов по поводу проекта, если вы высылаете ТЗ

Также я только начал работать над набором работ в своё портфолио, поэтому могу выполнить ваш заказ почти за бесплатно, это не проблема для меня.

Плюсом для вас является и гарантия которую я даю. В течение недели после выполнения проекта, я готов бесплатно дорабатывать мелкие нюансы, если понадобится.

Как со мной связаться вы можете посмотреть в моем профиле