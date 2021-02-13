pobedonostseva

Виктория Победоносцева pobedonostsevapobedonostseva
23 годаРоссия/Волгоград
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Набор текста, рерайтинг, транскрибация
Очень любознательна и готова к новым знаниям.
Пишу грамотным языком, понятным для всех.
Стремлюсь узнавать что-то новое и делаться этим с окружающими.
Владею:
-Microsoft Word;
-Microsoft PowerPoint;
-Figma.
Могу выполнить:
-Посты для соц. сетей;
-Набор текста с аудио, видео или фото;
-Рерайт;
-Сообщения для рассылки.
Работу выполню быстро, даже в сжатые сроки.
Действие аккаунта приостановлено!