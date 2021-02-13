pobedonostseva

Набор текста, рерайтинг, транскрибация

Очень любознательна и готова к новым знаниям.

Пишу грамотным языком, понятным для всех.

Стремлюсь узнавать что-то новое и делаться этим с окружающими.

Владею:

-Microsoft Word;

-Microsoft PowerPoint;

-Figma.

Могу выполнить:

-Посты для соц. сетей;

-Набор текста с аудио, видео или фото;

-Рерайт;

-Сообщения для рассылки.

Работу выполню быстро, даже в сжатые сроки.