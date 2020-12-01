ТРАНСКРИБАЦИЯ АУДИО И ВИДЕОФАЙЛОВ В ФОРМАТЕ Word и Google Docs

Здравствуйте! Я начинающий транскрибатор. Имею сертификат о прохождении полного курса обучения в тренинге "Богатый Транскрибатор". Работа нравится, т.к при выполнении заданий узнаёшь много интересного, полезного. Расшифровку делаю грамотно, без ошибок.

Готова к долгосрочному сотрудничеству.

Стоимость моей работы: от 10 руб. за 1 минуту записи( оговаривается индивидуально).

Способы оплаты:

1. Яндекс Деньги;

2. Банковская карта Сбербанка.

Обращайтесь:

[email protected]

https://vk.com/id246658916