Татьяна poberetskaya2017poberetskaya2017
62 годаРоссия/Волгоград
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
ТРАНСКРИБАЦИЯ АУДИО И ВИДЕОФАЙЛОВ В ФОРМАТЕ Word и Google Docs
Здравствуйте! Я начинающий транскрибатор. Имею сертификат о прохождении полного курса обучения в тренинге "Богатый Транскрибатор". Работа нравится, т.к при выполнении заданий узнаёшь много интересного, полезного. Расшифровку делаю грамотно, без ошибок.
Готова к долгосрочному сотрудничеству.
Стоимость моей работы: от 10 руб. за 1 минуту записи( оговаривается индивидуально).
Способы оплаты:
1. Яндекс Деньги;
2. Банковская карта Сбербанка.
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