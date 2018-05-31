Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$180
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
6 лет назад
Понравились идеи, всегда на связи, легко общаться и выполнять поставленные задачи.
Ответный отзыв
Отличный конкурс, достойный приз. Быстрая оплата
$250
10 баллов
6 лет назад
Понравились идеи, всегда на связи, легко общаться и выполнять поставленные задачи.
Ответный отзыв
Отличный конкурс и призы