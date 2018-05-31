pockecat

Алексей pockecat

 
41 годРоссия/Абаза
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
2d artist

Концепты персонажей, предметов в растре и векторе.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$180
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
motoya
Павло 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Дополнение дизайна геймерского стола Generic Comfort Gamer2
Понравились идеи, всегда на связи, легко общаться и выполнять поставленные задачи.
Отличный конкурс, достойный приз. Быстрая оплата
Ответный отзыв
motoya
Павло 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$250
10 баллов
6 лет назад
Дополнение дизайна геймерского стола Generic Comfort Gamer2
Понравились идеи, всегда на связи, легко общаться и выполнять поставленные задачи.
Отличный конкурс и призы
Ответный отзыв