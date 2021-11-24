Я ищу исполнительного, но творческого иллюстратора. Подробности: https://podcastic.ru/job
Иллюстрации и Рисунки5 заявок
Закрыт
2 года назад
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Я ищу исполнительного, но творческого иллюстратора. Подробности: https://podcastic.ru/job
На лендинге будут размещены четыре подкаста на следующие темы: [list=1][*]Где играют в хоккей? Выпуск про ледовые дворцы и хоккейные коробки во дворах. Куда попадает малыш, когда приходит на матч, что он видит вокруг?[*]Что нужно, чтобы играть? ...