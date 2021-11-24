На лендинге будут размещены четыре подкаста на следующие темы: [list=1][*]Где играют в хоккей? Выпуск про ледовые дворцы и хоккейные коробки во дворах. Куда попадает малыш, когда приходит на матч, что он видит вокруг?[*]Что нужно, чтобы играть? ...