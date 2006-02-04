Удобные сайты и магазины с уникальным дизайном , программирование любой сложности , кроссбраузерная верстка , качественно и в срок , адаптивность.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JS, SASS, Flexbox, БЭМ.

Верстка кроссбраузерная, валидная , адаптивная

Верстаю из PSD , Figma

Необычные анимации

Адаптивность , responsive

Интеграция с бэк частью / RESTAPI

Интернет-магазины любой сложности

Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Ответственность:

Всегда на связи

Не нарушаю сроков

Готов приступить сразу

Не беру предоплату

Довожу дело до конца

Telegram: @iamboss220

Почта: [email protected]

WhatsApp: +998 93 536 22 29

Контактные данные: