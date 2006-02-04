Удобные сайты и магазины с уникальным дизайном , программирование любой сложности , кроссбраузерная верстка , качественно и в срок , адаптивность.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JS, SASS, Flexbox, БЭМ.
- Верстка кроссбраузерная, валидная , адаптивная
- Верстаю из PSD , Figma
- Необычные анимации
- Адаптивность , responsive
- Интеграция с бэк частью / RESTAPI
- Интернет-магазины любой сложности
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
- Всегда на связи
- Не нарушаю сроков
- Готов приступить сразу
- Не беру предоплату
- Довожу дело до конца
- Telegram: @iamboss220
- Почта: [email protected]
- WhatsApp: +998 93 536 22 29