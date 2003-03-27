Качество и срок. Верстка сайтов. HTML, CSS, JavaScript, JQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

👋Привет❕

﻿Я совсем новичок в фрилансе, но не в верстке. Долго учился и практиковал. Думаю пришло время

оказывать услуги ﻿верстальщика

⚒Технологии:

HTML, CSS, JavaScript, JQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

🤝Мне важно, чтобы клиент остался довольным.

Качественно разработаю верстку на основе макетов. Всегда остаюсь на связи, даже после завершения ﻿работы над проектом.

✅Правки бесплатные!

Доведу работу до идеала.

Связь:

﻿📞 (+91) 383-29-24

Оплата:

Visa: 4231 2000 0317 9289

﻿Или рассмотрим удобный вам способ.