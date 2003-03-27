Качество и срок. Верстка сайтов. HTML, CSS, JavaScript, JQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
👋Привет❕
Я совсем новичок в фрилансе, но не в верстке. Долго учился и практиковал. Думаю пришло время
оказывать услуги верстальщика
⚒Технологии:HTML, CSS, JavaScript, JQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
🤝Мне важно, чтобы клиент остался довольным.Качественно разработаю верстку на основе макетов. Всегда остаюсь на связи, даже после завершения работы над проектом.
✅Правки бесплатные!Доведу работу до идеала.
Связь: Telegram
📞 (+91) 383-29-24
Оплата:Visa: 4231 2000 0317 9289
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